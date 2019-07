Costa di più andare in bus nel Molise, tratta a/r Termoli-Campobasso da 5,40 a 7,45 euro

TERMOLI. Viaggiare sugli autobus nella regione Molise da oggi costa di più. L'aumento è del 37,5% e in alcuni casi fa la differenza. Abbiamo avuto conferma da conducenti di varie linee extraurbane e anche sindacalisti regionali nel mondo del trasporto pubblico.

Gli aumenti vennero varati in Consiglio regionale e furono al centro di una polemica furibonda.

Sembrava fosse solo in incubo primaverile, ma invece è cruda realtà e si è manifestata dopo una notte di mezza estate, caratterizzata dall'eclissi di Luna. Come se questo fenomeno astronomico avesse portato via tariffe che nel caso della tratta principe, Termoli-Campobasso, appannaggio della Sati, vede passare l'andata e il ritorno da 5.40 a 7.45 euro.

Vedremo quelle che saranno le reazioni da parte degli utenti, ma non certo le immaginiamo edulcorate. Aumenti su ogni corsa e ogni tratta, compresi abbonamenti, oltre a corse singole e andata e ritorno. Insomma, una bella mazzata.