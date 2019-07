Fca in frenata, Mascolo: «Il momento non è dei migliori, si apra il confronto»

TERMOLI. Sulla cassa integrazione alla Fca di Termoli, resa nota ieri dalla dirigenza aziendale che riguarda la penultima settimana di agosto, è intervenuto il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo.

«Il giorno 18 luglio si è riunito il Comitato Esecutivo dello stabilimento Fca di Termoli. Durante la riunione è stata comunicata la cassa integrazione per il mese di agosto con le seguenti modalità. Cambi C520, C546 (M40) e Motore V6 dal 19 al 24 agosto 2019. La riflessione a caldo fatta in casa Fim è che la nostra realtà subisce le ricadute del mercato dell’auto che inesorabilmente sono in negativo dall’inizio dell’anno.

Nel semestre appena passato siamo a meno 20%. Purtroppo molti modelli sono carrozzati dai nostri prodotti. Siamo consapevoli che il momento non è dei migliori però diventa necessario avere un confronto sui tavoli nazionali per capire quali prospettive hanno gli stabilimenti delle meccaniche sul nostro territorio. Siamo anche preoccuparti delle ultime scelte fatte dall’azienda che ha dato prospettive allo stabilimento di Pratola Serra a limitando lo stabilimento Iveco di Foggia.

A nostro avviso tali manovre sembrano più atti per sedare gli animi piuttosto la risoluzione radicale del problema. Urge un confronto schietto e trasparente per dare certezze a tutti i dipendenti di Fca e in particolare ai lavoratori di Termoli. La Fim da sempre ha cercato di intervenire sulle dinamiche socio economiche della nostra Regione consapevoli che anche repentini aumenti degli abbonamenti degli autobus creano un ulteriore disagio ai lavoratori pendolari già danneggiati dalla Cigo. Non a caso nei giorni scorsi c’è stata una riunione con i responsabili dei trasporti per affrontare sia l’aumento degli abbonamenti ma soprattutto sulla qualità del servizio denunciando tutti i disagi che i lavoratori hanno subito in questi anni anche i colleghi che si recano in Abruzzo».