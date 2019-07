Verso l'ufficio di staff, 4 collaboratori a contratto più due a titolo gratuito

TERMOLI. Diverse le emergenze a cui il sindaco Francesco Roberti ha dovuto far fronte nelle prime 5 settimane di mandato, considerando utile la data di proclamazione.

Nelle varie circostanze è emersa la necessità di irrobustire la struttura con uno staff del sindaco, che negli ultimi mandati è stata sempre una cartina di tornasole dell’attività in via Sannitica.

Per questa ragione, la giunta termolese ha varato una nuova organizzazione per incarichi esterni.

Nel testo del provvedimento emerge come «la spesa di personale sia in costante diminuzione in relazione dei pensionamenti del personale di ruolo avvenuti negli ultimi anni e di quelli che si verificheranno nel corso del corrente anno; considerata la natura fiduciaria di carattere politico amministrativo degli incarichi da conferire; preso atto che il sindaco provvederà con proprio decreto all’individuazione delle professionalità in possesso delle specifiche competenze, capacità professionali e culturali delle figure professionali», viene costituito l’Ufficio di Staff, ai sensi dell’art 90 del D.Lvo n.267/2000 e dell’art 8 del Regolamento degli uffici e servizi mediante assegnazione di 4 unità lavorative da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato extra dotazione organica, per la durata massima pari al mandato elettorale, da inquadrare in cat. C - part time per 12 ore settimanali, ai quali potranno aggiungersi due ulteriori soggetti con contratto di collaborazione e/o consulenza a titolo gratuito, per fornire il necessario supporto nell’opera di raccordo e controllo degli uffici e dei vari responsabili da parte del sindaco.

Il trattamento economico verrà attribuito con riferimento alla qualifica di istruttore amministrativo Cat. C1 come da CCNL di categoria. Ai sensi dell’art 8 comma 5, del Regolamento degli Uffici e Servizi potrà essere attribuito al personale assunto a tempo determinato extra dotazione un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, fino ad un massimo di 200 euro cadauno, mensili e variabili in relazione ad eventuali prestazioni lavorative aggiuntive che potranno essere richieste dal Sindaco per esigenze istituzionali.

Il sindaco provvederà con successivo decreto all’individuazione dei soggetti da assegnare al predetto Ufficio di Staff, definendo la durata dell’incarico (non superiore al mandato elettivo) e le modalità di espletamento dello stesso.