Poco grano e mal pagato, il bilancio della trebbiatura: «Così chiuderemo tutti»

LARINO. Non è nuovo a esternazioni polemiche sul mondo agricolo. Parliamo di Michele Ricci, responsabile di Fdi provinciale per il settore primario, che interviene su una delle colture simbolo: il grano.

«Si sta per concludere la trebbiatura del grano, anche quest’annoda dimenticare per gli agricoltori, ci sono state delle medie di produzioni regionali sotto I 30 quintali per ettaro e quando finiranno di trebbiare le zone interne si abbasserà ancora. Con Il prezzo attuale di circa 23 euro per quintale stiamo parlando di un guadagno lordo di circa 690 euro a ettaro, mentre ilcosto di produzione per un’azienda agricola a titolo principale (che vive di agricoltura) è di circa 1.300 euro per ettaro, c’è una perdita per ettaro di circa 490 euro, come imprenditore agricolo devo fare, questo significa che mi devo fermare di coltivare, conti che tanti (agricoltori o coltivatori diretti) non fanno, sono già 4 anni che ci sono questi prezzi, voglio far notare che si sta facendo speculazione sulla sopravvivenza della popolazione, se le aziende agricole chiudono non c’è più chi produce cibo, c’è l’abbandono del territorio, e non vi lamentate delle frane delle strade o dell’arrivo di animali selvatici dentro i paesi, dei giovani che se ne vanno. Questo abbassamento del prezzo nazionale ha favorito i contratti di filiera, questo ha portato all’abbandono delle varietà che si adattano al territorio con l’aumento delle spese di produzioni e alla riduzione della media di produzione, si parla tanto di biologico, se non tratti non produci.

Questa non è la strada da seguire fino a quando non avremo un prezzo minimo garantito che dia reddito alle aziende, invece c’è un aumento della burocrazia.

I pagamenti degli aiuti comunitari e regionali che vengono erogati periodicamente con ritardi anche di tre o quattro anni, danni del territorio nel 2002. Hanno avuto il coraggio di dire che non vogliamo il denaro anticipato, danni causati ai raccolti da animali selvatici che ci hanno costrettialle vie legali, la Regione ha avuto il coraggio a fare opposizione, le spese legali sono state superiori al risarcimento, cosa ha intenzione di fare chi legifera e che direzione sta prendendo? Al momento che ai tavoli di programmazione si siedono quelli che erano sindacati in difesa delle aziende».