Reddito di cittadinanza, in Molise accolte 5271 domande su 7993: il primato spetta a Napoli

CAMPOBASSO. Sono 895.220 le domande per il reddito di cittadinanza che sono state accolte: costituiscono il 64% delle 1.401.225 richieste presentate al 15 luglio. Lo ha reso noto l'Inps in un aggiornamento nel quale si rileva come il record assoluto di domande accettate si registri a Napoli che supera quota 100 mila (100.416 domande accettate su 142.764 presentate).

Più distante Roma che è la seconda provincia di questa classifica, che registra 54.202 domande di reddito accettate.

Seguono due province siciliane, Palermo (46.502) e Catania (35.027), e un'altra campana, Caserta (30.247), che superano le due metropoli del nord, Torino (30.136) e Milano (29.565). In fondo alla classifica Bolzano, con appena 341 domande si Reddito di Cittadinanza accettate.

In Molise sono state presentate 7993 domande, di cui 5271 accolte.