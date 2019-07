TORINO. Ad un anno dalla scomparsa di Sergio Marchionne, Fca ricorda il suo amministratore delegato con un'immagine del progetto del Science Gateway, il nuovo centro per l'educazione e la divulgazione delle scienze che sarà realizzato dal Cern di Ginevra, su progetto dallo studio di architettura Renzo Piano Building Workshop. La sala più grande del nuovo edificio, un Auditorium da 900 posti, sarà infatti dedicato a Sergio Marchionne.



Pensato per un pubblico di ogni età, il Science Gateway offrirà aree espositive, laboratori didattici in cui studenti, bambini e le loro famiglie potranno avvicinarsi al mondo della fisica e in generale della scienze. Il costo complessivo del Science Gateway verrà interamente coperto da donazioni, il più consistente delle quali proviene da Fca Foundation: l'atto di donazione - pari a 45 milioni di franchi svizzeri - è stato firmato nei giorni scorsi a Torino dal Direttore Generale del Cern, Fabiola Gianotti, e dal Presidente di Fca, John Elkann. L'inizio dei lavori è programmato per il 2020 e il completamento della struttura è previsto per il 2022.



Nell'ambito della loro collaborazione, il Cern e la Fca Foundation svilupperanno inoltre uno specifico progetto per avvicinare gli studenti alle materie Stem (scienze, tecnologia, matematica), in modo coinvolgente e attraverso la sperimentazione: grazie anche alla consulenza della Fondazione Agnelli, un programma pilota coinvolgerà le scuole medie italiane (secondarie di I grado). Al termine del periodo di sperimentazione in Italia, il Cern prevede di estendere il programma alle scuole di tutti gli stati membri.

Questa la dichiarazione del presidente di Fca John Elkann ad un anno dalla scomparsa di Sergio Marchionne, di cui domani, 25 luglio, ricorre il primo anniversario: "A un anno dalla scomparsa di Sergio Marchionne, l'esempio che ci ha lasciato è vivo e forte in ognuno di noi. Quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale, di cui è sempre stato il più convinto promotore, continuano a guidare le nostre aziende. La ricerca dell'eccellenza, tanto dei risultati quanto del modo in cui raggiungerli, è parte integrante di ognuna di esse. A Sergio piaceva descrivere Fca, Cnh Industrial e Ferrari come aziende ricche di donne e uomini di virtù. Persone che sentono la responsabilità di ciò che fanno, che agiscono con decisione e coraggio, che non si tirano indietro quando si tratta di dare il buon esempio. Se le nostre aziende sono così oggi, lo dobbiamo anche a lui. Gli saremo sempre grati per averci mostrato, con l'esempio, che l'unica cosa che conta davvero è non accontentarsi mai della mediocrità, essere sempre ambiziosi nel cambiare le cose in meglio, lavorando per la collettività e per il nostro futuro, mai per sé. Oggi c'è chi ricorda il leader illuminato, chi ricorda l'uomo, chi l'amico. Tutti noi lo ricordiamo con immenso affetto".