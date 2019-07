Sevel ferma sul terzo turno per mancata fornitura pezzi dalla ex Blutec

ATESSA. Nuovo stop per la Sevel di Atessa. Ancora una volta per problema legati alla fornitura di pezzi da parte della ex Blutec. A confermarlo sono stati gli stessi sindacati ai lavoratori con la seguente nota:

"L'attività lavorativa è sospesa sul 3^ turno di oggi 24 luglio 2019, causa mancata fornitura della ex Blutec. L'attività riprenderà regolarmente sul primo turno di domani mattina 25 luglio".