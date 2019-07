TERMOLI. E' tempo di bilanci per lo sciopero generale dei trasporti, ma l'adesione conclamata fino all'80% in campo nazionale, in Molise e specie a Termoli, poco si è vista.

Sono partiti regolarmente i traghetti per le Isole Tremiti. Più penetrante il disagio in stazione e al terminal degli autobus extraurbani, mentre scarsa è stata l'adesione del trasporto locale urbano.

«Si è avuto il picco di adesioni nei settori del trasporto merci e nelle attività della logistica, nei porti, con alcuni scali come Chioggia, Genova, La Spezia, Palermo, Savona e Venezia, praticamente fermi e con ritardi di 24 ore, nei porti, alle partenze di navi e traghetti. Nel trasporto pubblico locale, con lo sciopero ancora in corso in alcune città come Firenze, Milano e Torino, si registrano punte di adesioni del 92% a Bari, del 75% a Bologna e del 85% a Salerno. Alte le adesioni anche nelle officine, negli impianti fissi ferroviari e tra gli addetti alle attività in appalto.

Inoltre, è confermato per venerdì 26 luglio lo sciopero di 4 ore - dalle 10.00 alle 14.00 - nel trasporto aereo, che riguarderà piloti assistenti di volo, tecnici della manutenzione e personale di terra di Alitalia e delle altre compagnie aeree, gli addetti all’handling, al catering e alle gestioni aeroportuali, ad esclusione dei controllori di volo di Enav.

Questa mattina, nel corso del presidio unitario che si è svolto presso il Ministero dei Trasporti, una Delegazione congiunta formata dal Coordinatore Nazionale Cisal Trasporti, accompagnato dal Segretario Generale della Faisa/Cisal - presente alla manifestazione - e dai Segretari Generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, è stata ricevuta dai rappresentanti del Ministero stesso.

In quella sede ci è stato comunicato che il Ministro Toninelli convocherà una riunione per il 23 settembre prossimo, nel corso della quale saranno affrontate le diverse problematiche dell’intero comparto dei trasporti, raccolte nella nostra piattaforma inviata il 24 giugno scorso al Ministero stesso.

Per il momento sospendiamo ogni giudizio, in attesa di verificare la reale disponibilità del Governo.