La Bolkestein colpisce ancora: dopo la Liguria, lo spauracchio è nazionale

TERMOLI. Mentre a Termoli la Guardia costiera prende di mira gli ombrelloni abusivi sul litorale, in Liguria, una Procura della Repubblica ha posto sotto inchiesta gli Stabilimenti che violano la Bolkenstein, ritenendo carta straccia le concessioni italiane ritenute non in linea con la normativa europea. Ed è quest'ultima, secondo il Pm a prevalere sulle proroghe italiane. A tale proposito, la notizia è che su di uno stabilimento balneare a Genova Quarto sono stati apposti i sigilli dopo una sentenza del Tribunale del riesame relativa a violazioni della cosiddetta 'legge Bolkestein'. Ma anche la Corte dei conti aveva già posto nel mirino la Regione Liguria, rilevando “una permeabilità sistematica ad interessi di parte” (quelli dei balneari) ed annunciando indagini per danno erariale.

Tutto ciò emerge anche a margine di una sentenza sulla parifica del Bilancio 2018 della Regione, promosso con alcune riserve e ombre. Il problema riguarda, ‘in primis’, la Regione ma anche i Comuni, ed è un problema nazionale. La presa di posizione della Magistratura contabile è figlia dell’ennesima bocciatura della Corte costituzionale alla legge ligure ‘anti Bolkestein’. Ma soprattutto, arriva dopo il caso clamoroso dei bagni Liggia di Quarto, sequestrati per occupazione abusiva di territorio demaniale. La loro concessione era scaduta nel 2009, ma il Comune (come per tutti gli altri stabilimenti) aveva applicato una proroga ‘tacita’ in aperta violazione della direttiva europea. E la situazione riguarda potenzialmente tutti i balneari italiani, più di 10mila imprese, ivi comprese quelli molisani, in violazione dell’art. 117, c. 1-2, lett. e), Cost. Altre norme, configurando un regime di preferenza per i titolari di concessioni in atto, si pongono in contrasto con il diritto europeo e con la disciplina nazionale in materia di concessioni.



La notizia ha suscitato la reazione del ‘Governatore’ Giovanni Toti:«C’è un Paese che va a fondo ed il Consiglio dei ministri si riunisce solo per impugnare alcune leggi regionali. Con tutti i problemi da risolvere. Il dato politico è la responsabilità che si è assunto il Governo per non avere lavorato ad una legge che desse garanzie alle aziende balneari, motivo che ci ha indotto, come Regione, a procedere autonomamente». Di parere simile l’assessore al Demanio Scajola:”La cosa assurda è che, di fronte a un vuoto legislativo che il Governo avrebbe dovuto colmare entro il 2017, l’Esecutivo ha preferito intervenire contro una Regione che ha cercato di tutelare le sue imprese. A nostro favore si è espresso anche il Parlamento europeo, con uno studio che invita l’Italia a seguire l’esempio di altri paesi dell’Ue, come Spagna, Portogallo e Croazia, che hanno emanato proprie leggi garantendo ai concessionari periodi lunghi anche 30 anni”. L’M5s:”La proposta di legge 157 Scajola-Vaccarezza sulle concessioni demaniali è non solo in palese contrasto con le normative europee relative ai servizi del mercato europeo comune, ma oltrepassa di gran lunga le competenze regionali e si avvia verso una nuova, prevedibile, impugnazione da parte della Corte costituzionale».

Sono in tanti a sostenere che irrogarsi il diritto, da parte di una Regione, di legiferare in senso contrario a quanto stabilisce la direttiva Bolkestein è già di per sé scorretto. Farlo, poi, quando su questa materia esiste una sentenza della Corte di giustizia europea (che vieta palesemente le proroghe delle concessioni balneari) viene ritenuto puramente demagogico. Purtroppo l’Europa vuole mettere a gara le concessioni balneari, dando la possibilità a tutti coloro che lo vorranno di partecipare ai nuovi bandi, al fine di aprire nuove imprese in un settore bloccato. Ed ecco che, a Genova, c’è il primo stabilimento italiano vittima della direttiva Bolkestein su ordine del Tribunale del Riesame che ha dichiarato inesistente la concessione demaniale in capo al proprietario. E ciò in base alla Direttiva europea che impone la messa a bando di tutte le concessioni pubbliche nel territorio dell’Unione, tra cui, appunto, quelle dei litorali. Vedremo come andrà a finire.

Claudio de Luca