Sevel, sospesa l'attività lavorativa sul secondo turno

ATESSA. Ancora una volta uno stop forzato in Sevel per via della mancata fornitura di materiale da parte della ex Blutec. Una situazione che si ripete ormai da molto tempo e che ha provocato molti disagi ai lavoratori. Con ogni probabilità, questi ultimi saranno costretti a effettuare dei recuperi al di fuori dei turni regolari.

L'attività lavorativa è sospesa sul secondo turno di oggi 29 luglio, e riprenderà regolarmente sul terzo turno odierno..