La Cassazione cavalca la Bolkestein, coinvolti 11 stabilimenti balneari

TERMOLI. L’altro aspetto della vicenda ‘Bolkenstein’ (in pagina ieri su Termolionline) riguarda – per il momento – solo la condotta delle Autorità amministrative genovesi che, finora, avevano considerato il titolo dei concessionari del tutto legittimo, tanto da chiedere, regolarmente, il canone demaniale e l’imposta di registro.

Ma ora i Giudici del riesame hanno concluso l’ordinanza ritrasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica perché valuti le eventuali ipotesi di abuso d’ufficio, omissione d’atti d’ufficio e omessa denuncia da parte dei funzionari di Capitaneria, Comune e Agenzia del Demanio.

“Il sequestro dei bagni Liggia a Genova in piena stagione estiva è uno schiaffo a tutti gli imprenditori balneari – ha scritto su ‘Facebook’ il Governatore della Liguria Giovanni Toti -. Il problema della concessione avrebbe potuto essere gestito in modo diverso, senza mettere a rischio i posti di lavoro. Abbiamo chiesto un incontro al Ministro Centinaio affinché intervenga al più presto per fare chiarezza. Va garantita l’applicazione di quanto previsto nella legge di bilancio 2018 che ha sostanzialmente esteso le concessioni per i prossimi 15 anni”. Ora speriamo solo che, a Termoli, a Campomarino, a Petacciato ed a Montenero di B., dopo gli assalti e le botte, ai militari della Capitaneria di porto (che si rivolgono solo ai lettini ed agli ombrelloni abusivi sul litorale) non capiti anche di essere accusati – così come anche i funzionari del Comune e dell’Agenzia del Demanio - di omissioni varie.



Nell’inerzia dei vari Governi (che hanno prorogato la validità delle concessioni), a far applicare la ‘Bolkestein’ ci ha pensato la Cassazione con una pronuncia che oggi investe all’incirca 11mila stabilimenti balneari. Secondo la Suprema Corte le leggi che prorogano le concessioni non si applicano ai rapporti nati prima del 2001 (quando vigeva la regola del rinnovo automatico); ed i Giudici genovesi hanno dovuto prenderne atto. A farne le spese è stato, per primo, un piccolo imprenditore (il 70enne ing. Claudio Galli), indagato per occupazione abusiva di spazio demaniale protratta per circa 10 anni. Secondo l’ordinanza di sequestro, in pratica dalla data di scadenza dell’ultima concessione, proroghe escluse. Ma i dubbi restano: tanto che gli stessi Giudici, “costretti” dalla Cassazione a disporre il sequestro, lo avevano negato solo pochi mesi prima. Ma perché, tra i tanti, è toccato proprio ai bagni Liggia?

La colpa sarebbe di un vecchio muro di confine che, nel 2018, Galli decise di abbattere perché pericolante. Ne nacque una lite con i proprietari dello stabilimento finìtimo e se ne occupò un s. Procuratore della Repubblica che, già tra il 2005 e il 2006, aveva condotto una indagine sulle concessioni demaniali. Il Magistrato chiede al Gip il sequestro dello Stabilimento per occupazione abusiva perché la concessione non è valida in quanto prorogata in violazione del diritto europeo (art. 12 della Direttiva Bolkestein), secondo cui la legge nazionale “non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente”. In sostanza una tale impostazione giuridica considera illegali le 50mila concessioni italiane. Il Giudice accoglie il ragionamento, ma nega il sequestro, spiegando che Galli può essere scusato nell’errore sul diritto data “la complessità della disciplina in materia”.

E così fa anche il Tribunale del riesame, interpellato per la prima volta nel novembre del 2018. La Cassazione rovescia i termini della questione e dice che le leggi di proroga sono valide, ma si applicano soltanto alle concessioni “nuove”, successive alla legge n. 88/2001 che abolisce il meccanismo del rinnovo automatico. Quindi non a quella del Galli che, con la propria società, occupa l’arenile dal 1991. Poi arriva la pronuncia del Tribunale del riesame che diventa titolo esecutivo per il sequestro. “Ricorrerò certamente in Cassazione, ma intanto devo chiudere i bagni e rimborsare i clienti. Anche se mi accogliessero il ricorso, ormai la stagione è rovinata. Peraltro, se l’obiettivo del P.m. era restituire la spiaggia al pubblico uso, ha ottenuto l’esatto contrario: ora è recintata e nessuno può accedervi. Dovrei anche licenziare i miei 8 dipendenti”.

Claudio de Luca