Pendolari, fermate bus e abbonamenti: l'Ugl metalmeccanici incontra Niro

TERMOLI. Una delegazione della Ugl Metalmeccanici con a capo il segretario provinciale Domenico Guida ha incontrato l’assessore ai Trasporti Vincenzo Niro sull’annosa questione dei pendolari.

«Abbiamo chiesto come mai da circa 30 anni che i pullman fanno le fermate come previsto dalla tabella di marcia, bene, dall’oggi al domani e nonostante un cospicuo aumento di circa il 40% alcune linee non rispettano più tali fermate, al che ci hanno risposto che non sono a norma, ma faranno in modo, lì dove è possibile, con il buonsenso di tutti, di rispettarle fino a quando non si farà la gara di appalto con gestore unico, che prevede anche la messa in sicurezza della fermate, cosa che dovrebbe accadere nel mese di novembre 2019.

Inoltre abbiamo suggerito che per le famiglie numerose che hanno più abbonamenti in un mese di fare uno ridotto in base all'Isee e di fare abbonamenti mensili con biglietti, in modo che il lavoratore in un mese se fa Cig, ferie o malattia, lì può usufruire nel mese successivo, ci hanno assicurato che ci stanno lavorando.

Infine a seguito delle pressanti richieste dei lavoratori abbiamo sottolineato l’assenza della possibilità di pagamento abbonamenti tramite Pos, quindi di farsi carico con le aziende di attivarsi tempestivamente.

È incomprensibile che le aziende non abbiano provveduto all'installazione sia al Terminal che sui mezzi di trasporto delle apparecchiature atte a consentire il pagamento elettronico ovviando ai principi sanciti dalla Legge di Stabilità 2016 la quale incentiva e in alcuni casi obbliga il pagamento tramite Pos.

In attesa di celere e positivo riscontro porgiamo distinti saluti».