TERMOLI. A poche ore dalla riconferma alla guida dell’ufficio tecnico, abbiamo incontrato l’ingegner Gianfranco Bove che ci ha spiegato le ragioni dell’intervento urgente effettuato nei pressi della rotatoria della Torretta Saracena.

A quanto pare, dopo l’ultima pioggia che ha cagionato diversi danni in vari punti della città, per ragioni in corso di accertamento, una considerevole infiltrazione ha dilavato il terreno di fondazione della strada.

Da qualche giorno l’apertura di una piccola voragine aveva destato qualche sospetto e quindi la situazione è stata monitorata sino a ieri sera quando è stato chiesto all’impresa che sta ultimando i ripristini conseguenti all’ultima emergenza meteo, di effettuare alcuni sondaggi e dopo aver verificato il potenziale rischio di collasso della pavimentazione stradale si è optato per un intervento urgente di consolidamento e sistemazione dell’area interessata da detti fenomeni.

Bove ha ringraziato il collega ingegnere Quintino Graziano per aver tenuto alto il livello di attenzione sulla criticità e di aver quindi scongiurato il verificarsi di possibili e gravi conseguenze.

Il responsabile dell’ufficio tecnico si scusa infine per gli inevitabili disagi per la circolazione stradale, rassicurando che si farà tutto il possibile per consentire il ripristino delle normali condizioni di transitabilità del tratto stradale in questione.