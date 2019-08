Sevel, 570 interinali prorogati altri due mesi

ATESSA. In un momento in cui le crisi occupazionali e le delocalizzazioni sono all'ordine del giorno così come le vertenze, arrivano buone notizie per i lavoratori della Sevel.

Nella giornata di ieri infatti è stato comunicato al Comitato Esecutivo che i 570 contratti interinali in scadenza il 4 agosto, verranno prorogati fino al 6 ottobre 2019 compreso.