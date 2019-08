«Prevenire è meglio che curare, Fca ci dica che futuro si riserva ai lavoratori»

TERMOLI. Anche la Fim-Cisl interviene dopo le ultime novità in casa Fca.

»La direzione del Personale della Fca di Termoli ha convocato il comitato esecutivo delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccsl (Contratto specifico di lavoro), per comunicare un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali (Cigo) dal 16 al 28 settembre. La Fim-Cisl Molise dopo aver appreso l’elevato numero dei giorni interessati a tale comunicazione, ritiene al più presto necessario un confronto con la direzione aziendale per approfondire nel merito le cause di tale ricorso. La segreteria interregionale ritiene che non bisogna più attendere supinamente ulteriori comunicazioni, ma attivarsi fattivamente con gli enti preposti per capire quale futuro si prospetta per la nostra realtà Molisana. Per costruire un futuro certo allo stabilimento di Termoli, bisogna avere il coraggio di confrontarsi su cosa si vuole produrre nei prossimi anni a Termoli e capire se da parte della Direzione Generale c'è volontà di continuare ad investire su nuovi prodotti. Pensiamo che il tempo di cercare scuse o trovare giustificazioni all’attuale momento di crisi (contrazione del mercato dell’automotive, crisi politiche internazionali, incertezze dei mercati finanziari, ecc.) sia scaduto, e cercare di arrampicarsi sugli specchi non giova a nessuno e soprattutto a questo territorio.

Dopo le comunicazioni fatte a novembre del 2018 dal nuovo Amministratore Delegato Michael Manley di Fca, che annunciava il nuovo motore a Termoli (FireFly), l lavoratori dello stabilimento in questi mesi si sono confrontati con gli alti e i bassi delle produzioni con reparti spesso in Cigo ed altri chiamati ad espletare il massimo della flessibilità. Il sindacato non si è mai tirato indietro a tali responsabilità consapevole che la forza di questa realtà è stata sempre la reattività dei lavoratori, che hanno diritto a delle risposte per la sorte del loro futuro. La FIM ritiene che se non arrivano risposte esaudienti da parte della direzione locale diventa necessario alzare l’asticella facendo una richiesta di incontro presso il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) a Roma, perché come si suole dire prevenire è meglio che curare».