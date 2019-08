Roberti nomina altri 2 componenti di staff

TERMOLI. Pian piano si compone anche il mosaico dello staff del sindaco Francesco Roberti. Già nominati i due pensionati a titolo gratuito Remo Di Giandomenico e Antonio Franzese, ora si passa alla base contrattualizzata a compenso e i primi due, su 4 previsti, sono Francesco Torcisi (già componente dello staff nella prima fase della giunta Di Brino) e Antonella Cremonesi, ideatrice dell’associazione Creamar.

«Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 12/07/2019, di costituzione dell'ufficio di staff di costituire l’Ufficio di Staff, ai sensi dell’art 90 del D.Lvo n.267/2000 e dell’art 8 del Regolamento degli uffici e servizi con la quale è stato disposto di assegnare 4 unità lavorative da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato extra dotazione organica, per la durata massima pari al mandato elettorale, da inquadrare in cat. C - part time per 12 ore settimanali, ai quali potranno aggiungersi due ulteriori soggetti con contratto di collaborazione e/o consulenza a titolo gratuito, per fornire il necessario supporto nell’opera di raccordo e controllo degli uffici e dei vari responsabili da parte del Sindaco;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 comma 5, del Regolamento degli uffici e servizi potrà essere attribuito al personale assunto, un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, fissato fino ad un massimo di 200 euro nette cadauno, mensili e variabili in relazione ad eventuali prestazioni lavorative aggiuntive che potranno essere richieste dal Sindaco per esigenze istituzionali;

Considerato altresì che con la predetta delibera si è dato atto che l'individuazione dei soggetti da assegnare all'Ufficio staff, deve essere fatta con decreto sindacale che definisca la durata dell'incarico(non superiore al mandato elettivo) e le modalità di espletamento dello stesso;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico presso l'ufficio di staff di Francesco Torcisi e Antonella Cremonesi, dato atto che entrambi sulla base dei curricula presentati possiedono adeguate professionalità e competenze, in relazione al ruolo da ricoprire;

Ritenuto quindi di conferire l'incarico ai predetti, precisando che lo stesso sarà retribuito sulla base del trattamento economico previsto per la categoria C1, commisurato alle ore settimanali di lavoro con l'attribuzione di un emolumento accessorio mensile, come sopra specificato, pari a 200 euro netti mensili cadauno; dato atto che, l'incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento avendo lo stesso natura fiduciaria e che allo stesso si applicano integralmente le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali; il sindaco decreta di individuare quale parte contraente e contestualmente assumere in part-time per 12 ore settimanali, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'ufficio di staff, dal 05/08/2019 al 30/09/2019 Francesco Torcisi e Antonella Cremonesi.

L'incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento avendo lo stesso natura fiduciaria e che allo stesso si applicano integralmente le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali; infine, i due collaboratori di staff sono tenuti all'osservanza delle direttive del Sindaco e all'osservanza dell'obbligo di assoluta riservatezza e al rispetto dell'orario d'ufficio, dato il vincolo di subordinazione.