Project financing sul trasporto locale, respinta la richiesta di sospensiva della Sati

TERMOLI. E’ stata respinta la domanda di sospensiva cautelare promossa dalla Sati al Tar Molise sul bando del project financing sul trasporto locale. L’autolinea molisana aveva impugnato, infatti, gli atti di gara.

Ricordiamo che all’apertura delle buste dello scorso 2 luglio erano pervenute le offerte della Gtm, ditta proponente, e dell’impresa brianzola AirPullman spa.

Secondo i ricorrenti, la procedura sarebbe viziata da alcune illegittimità, apprese solo dopo la pubblicazione dei chiarimenti pubblicati sul sito del Comune di Termoli prot. n.34441 del 06/06/2019 e n.3961 del 27/06/2019.

La procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di Tpl, trasporto scolastico, trasporto dei diversamente abili, per venti anni, lavori relativi alle opere infrastrutturali funzionali al servizio di trasporto pubblico e non come l’intervento da effettuarsi presso il parco comunale G. Lapenna; con impegno alla erogazione del contributo regionale di € 38.540.540,00 di cui €7.646.500,00 per lavori, di cui solo una parte per infrastrutture, con conseguente ampliamento dell’oggetto della concessione con servizi diversi dal Trasporto Pubblico Locale: riqualificazione terminal bus e nodo di scambio, realizzazione di nuova biglietteria, rotatoria a servizio del terminal bus, servizio di bike sharing, gestione del parco comunale e della piscina olimpionica, con aggiuntiva proposta di servizi bar e ristorazione, fattoria didattica e dog area all’interno del parco comunale da parte della Gtm.

La giunta Roberti si è costituita in giudizio, affidando l’incarico della difesa legale allo studio Ruta di Campobasso, mentre la Sati ha incaricato gli avvocati del foro di Roma Fabio Francario e Luca Petrone.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 il dottor Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. La società ricorrente ha impugnato la lex specialis di gara, senza partecipare alla procedura concorsuale.

Il Tar premette che, «stante la complessità delle censura proposte, la valutazione dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso richiede l’esame approfondito proprio della sede di merito; Rilevato che, allo stato, non si ravvisano i presupposti del pregiudizio grave ed irreparabile, tenuto conto del fatto che la ricorrente spende essenzialmente un interesse di tipo strumentale alla rinnovazione della gara e che comunque la procedura concorsuale è ancora nella fase iniziali; ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta tutela cautelare; ritenuto che sussistono giustificati motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio; il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), rigetta la domanda cautelare. Fissa la trattazione del merito del ricorso per l’udienza pubblica del 29 gennaio 2020».