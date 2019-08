TERMOLI. In piazza alla vigilia di Ferragosto per lanciare un grido d’allarme sui lavoratori stagionali del turismo.

La Filcams Molise ha aderito alla campagna informativa rivolta ai lavoratori stagionali e del turismo denominata “backstage, il lavoro che non vedi vale”. Ogni estate, più di 300mila lavoratori vengono assunti per la stagione turistica; camerieri, bagnini, receptionist, cuochi, addetti alle pulizie, animatori contribuiscono alla riuscita di vacanze di milioni di persone, che riempiono le spiagge ma anche le località montane e le città d’arte del nostro “Bel Paese”.

La Campagna Backstage molisana continua la sua corsa inarrestabile… si stanno tenendo su tutte le spiagge molisane gli appuntamenti per contattare i lavoratori, per “informare i lavoratori stagionali sui propri diritti ma, anche per sensibilizzare i turisti e far capire loro quanto lavoro, impegno e professionalità ci sta dietro una vacanza”. Centinaia di volantini sono stati distribuiti sulle spiagge molisane dai dirigenti della Filcams-Cgil Molise, e dal segretario generale di categoria Daniele Capuano; tantissime le persone che ci hanno avvicinato chiedendo informazioni e spiegazioni e tantissimi i lavoratori che non hanno un contratto di lavoro regolare e molti di loro non conoscono nemmeno i propri diritti.

Il così detto “lavoro grigio”, cioè una minima parte regolarizzata da un contratto con assunzione a poche ore e la restante parte a nero, è diventato in questo settore una brutta consuetudine… ore di lavoro non retribuite, turni massacranti, zero riposi, evasione contributiva, intere settimane lontano dalle proprie famiglie… queste le condizione lavorative dei lavoratori stagionali! La Campagna Backstage, partita da una iniziativa nazionale, ha l’obiettivo di ridurre o azzerare, con l’informazione, questi soprusi e la Filcams-Cgil Molise sempre in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori, nel suo piccolo prova a cambiare la cultura nel settore turismo. E’ in fase di conclusione protocolli d’intesa con le Associazioni datoriali del settore in particolare con Confcommercio volti a mettere in evidenza la legalità e il rispetto del Ccnl con l’intento di coinvolgere anche le amministrazioni comunali della costa.

La Filcams-Cgil Molise dopo aver invaso le spiagge è stata presente in Piazza Vittorio Veneto a Termoli.

Inoltre, insieme all’associazione Auser di Portocannone, che si terrà il 24 agosto a Portocannone in piazza e con la partecipazione di artisti di strada, intitolata “La Strada dei Diritti”. Saranno distribuiti gadget, nel corso della festa, inerenti al a tema.