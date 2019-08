TERMOLI. A Termoli, come in tutto il tratto dell'Adriatico a partire da San Benedetto del Tronto ad arrivare al Molise, è scattato il fermo biologico per quanto riguarda la pesca: la flottiglia di motopescherecci è ferma in porto con diverse ripercussioni sulla cittadinanza che, da oggi fino al 13 settembre, non avrà pochi disagi nel cercare pesce fresco di giornata.

Anche se questa mattina abbiamo trovato al mercato di San Timoteo alcuni box con la serranda abbassata, altri commercianti, invece, non hanno problemi a recepire pesce di giornata, soprattutto per chi si serve della piccola pesca che non è interessata al fermo. Quindi la maggior parte del pescato arriverà dalla vicina Manfredonia, città senza fermo, e magari sarà pagato un po' più caro, ma non mancherà mai sulla tavola dei termolesi e dei turisti.