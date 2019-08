Ferie finite alla Fca, ma si riparte subito con la cassa integrazione

TERMOLI. Riapre lo stabilimento Fca di Termoli a Rivolta del Re, ma non per tutti. Infatti, abbinate alle ferie, da oggi scatta la cassa integrazione nei reparti Cambi C520 , C546 ( M40) e Motore V6 fino a sabato 24 agosto.

Riparte una stagione che a distanza da quella del 2018, che si chiuse con ferie estive partite poco dopo la morte dell’ex amministratore delegato Sergio Marchionne, ha generato solo incertezze, non solo per l’obbligato cambio di management, come abbiamo avuto modo anche di scrivere nel primo giugno scorso.

Le organizzazioni sindacali, sia partecipativi e firmatari del contratto aziendale (Ccsl) che le altre sigle non hanno nascosto la viva preoccupazione per un periodo di transizione legato anche alle dinamiche sulle alleanze, dopo lo stop venutosi a creare con Renault.

«Urge un confronto schietto e trasparente per dare certezze a tutti i dipendenti di Fca e in particolare ai lavoratori di Termoli», chiedeva il segretario regionale della Fim-Cisl Riccardo Mascolo dopo l’avvenuta comunicazione sulla cassa integrazione al via oggi.

Non sarà l’ultima poiché ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali si avrà dal 16 al 28 settembre.

Reinterpretando le parole della Fim-Cisl, «Per costruire un futuro certo allo stabilimento di Termoli, bisogna avere il coraggio di confrontarsi su cosa si vuole produrre nei prossimi anni a Termoli e capire se da parte della direzione generale c'è volontà di continuare ad investire su nuovi prodotti. Pensiamo che il tempo di cercare scuse o trovare giustificazioni all’attuale momento di crisi (contrazione del mercato automotive, crisi politiche internazionali, incertezze dei mercati finanziari, ecc.) sia scaduto, e cercare di arrampicarsi sugli specchi non giova a nessuno e soprattutto a questo territorio».

Adesso, con la prospettiva ormai acclarata che il vecchio ma coriaceo motore Fire sarà dismesso entro ottobre, secondo fonti interne, per poi avviare la ristrutturazione delle linee che serviranno alla produzione del nuovo motore, pende sempre la richiesta di incontro presso il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) a Roma, anche se con la crisi di Governo in atto, è un altro rebus che si aggiunge a quello precedente.