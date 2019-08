Nuovi motori e impianti alla Fca, «Ora è il momento di svoltare»

TERMOLI. Come è noto la ripresa produttiva, ma a singhiozzo, allo stabilimento Fca, c’è stata già dalla scorsa settimana. Ma sono molti i dubbi e le perplessità sul nuovo corso del gruppo.

A focalizzarli è stata la segreteria della Uilm, con Francesco Guida.

«La ripresa produttiva dopo la pausa estiva quest'anno si carica di significati e attese particolari, e ci consente di avviare una approfondita analisi su una serie di temi che caratterizzano il nostro stabilimento. “Termoli” ha contribuito favorevolmente alla crescita dell’intero Gruppo Fca, attraverso anche scelte non sempre facili, ma sicuramente ad oggi vincenti. Adesso abbiamo davanti un futuro ancora da costruire nella sua interezza, in un mercato sempre più globale e in una fase di svolta epocale, dettata dal passaggio delle motorizzazioni tradizionali a quelle ibride ed elettriche. “Termoli” grazie anche alla professionalità dei tanti lavoratori che quotidianamente varcano i cancelli dello stabilimento, ha recitato sempre un ruolo da protagonista della meccanica e siamo certi che ci vedrà ancora protagonisti. Ora più che mai le relazioni tra azienda e sindacato sono fondamentali, esse rappresentano la migliore garanzia affinché i progetti futuri si realizzino e si realizzino bene. Adesso però è il momento di “svoltare”, capire bene modalità e tempi per la trasformazione degli impianti e per questo già nei prossimi giorni richiederemo incontri a tutti i livelli aziendali per avere notizie certe in modo da tranquillizzare i tanti lavoratori che vogliono comprendere il loro futuro.

Buona ripresa lavorativa a tutti i lavoratori».