Traduzione professionale: le nuove sfide del mondo globale e digitale

TERMOLI. La traduzione professionale nel mondo contemporaneo è molto più di un semplice passaggio da una lingua all'altra. La comunicazione si è fatta più complessa a tutti i livelli: oggi per comunicare correttamente a livello internazionale in ambito commerciale, ufficiale o digitale, è necessario mettere in campo strategie comunicative e competenza tecniche non da poco. Ecco come si è evoluto il mondo della traduzione e quali sono i servizi di traduzione offerti dalle migliori agenzie professionali del mondo.

Tradurre una brochure? Più complesso di quanto si pensi

Quando si pensa alla traduzione viene in mente, in genere, la traduzione di un testo scritto. Che si tratti di un testo narrativo, tecnico o promozionale, si pensa che il lavoro di un traduttore o di un'agenzia di traduzione professionale finisca lì.

Pensiamo invece al lavoro di traduzione di una brochure pubblicitaria: per realizzare la versione in un'altra lingua di un prodotto pubblicitario cartaceo come una brochure è necessario rivolgersi a professionisti con diverse competenze.

Innanzitutto, è necessario che un traduttore professionista traduca i testi e che, soprattutto, traduca gli slogan e il copy pubblicitario quando presente, facendo in modo che funzioni nella lingua di arrivo come in quella originale. La traduzione pubblicitaria non è affatto una traduzione come un'altra. Molto spesso il traduttore – che deve possedere solide conoscenze di comunicazione commerciale – si trova costretto a operare una vera e propria transcreation, cioè deve ricreare il messaggio pubblicitario a partire quasi da zero, perché una traduzione letterale è impossibile o poco gradevole.

Dopo aver eseguito la traduzione è necessario realizzare l'impaginazione grafica semplicemente sostituendo i testi oppure attuando delle modifiche importanti per adeguare l'impaginazione alle esigenze della nuova lingua (pensiamo ad esempio a testi in verticale, come quelli giapponesi).

Affidando la traduzione e l'impaginazione grafica di un prodotto pubblicitario a un unico partner si risparmieranno tempo e denaro, quindi è sempre conveniente scegliere un'agenzia di traduzione che offra questo tipo di servizi.

Interpretariato: comunicazione instant nel mondo globalizzato

Con l'infittirsi delle relazioni commerciali e diplomatiche tra i vari paesi del mondo la funzione dell'interprete è diventata sempre più importante. All'interprete fanno infatti riferimento i dirigenti d'azienda che non parlano la stessa lingua ma che hanno necessità di sviluppare accordi internazionali, diplomatici che gestiscono relazioni internazionali tra stati, relatori che hanno bisogno di confrontarsi con un pubblico straniero.

Per ognuna di queste esigenze esiste un approccio specifico che permette all'interprete di svolgere al meglio il proprio lavoro, rispondendo a tutte le esigenze dei clienti. Un'agenzia di traduzione professionale si avvale della collaborazione di interpreti professionisti, in grado di destreggiarsi in ognuno di questi settori.

Altri servizi di traduzione

L'enorme importanza che la comunicazione digitale ha acquisito nel corso dei decenni ha rivoluzionato anche il mondo della traduzione: oggi la traduzione dei testi per il web non può prescindere dalla traduzione in ottica SEO, che consente di ottimizzare per i motori di ricerca i testi tradotti, favorendo il posizionamento di un sito multilingua in tutte le sue versioni.

La revisione di testi tradotti è essenziale quanto la traduzione stessa: l'editing e il proofreading di un testo, se eseguiti da un professionista madrelingua, consentono di ottenere testi tradotti che sembrano scritti nella lingua di arrivo e che possono competere? Per efficacia, piacevolezza e fluidità con i testi originali.

I servizi di traduzione di Eurotrad comprendono quelli esposti finora e molti altri, per offrire a ogni cliente un servizio su misura, in grado di rispondere in maniera professionale a tutte le sue esigenze e a seguirlo passo passo nella realizzazione completa di un qualsiasi progetto di traduzione.

Dall'interpretariato alla traduzione per il web: ecco tutti i servizi di traduzione che offre oggi una buona agenzia di traduzione professionale.