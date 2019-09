Fca, «Vogliamo tempi certi sul motore Flyfire»

TERMOLI. Sulla richiesta di istituzione di un tavolo di confronto nazionale per lo stabilimento Fca di Termoli, registriamo il commento di Riccardo Mascolo, segretario regionale della Fim-Cisl, «A seguito della richiesta inoltrata dal consiglio di fabbrica, è opportuno fare una riflessione in merito. È da diversi mesi che la Fim sta chiedendo alla direzione della Fca chiarimenti in merito al futuro della nostra realtà legata anche al fatto degli investimenti programmati per lo smantellamento del motore 8 V per fare spazio al nuovo motore Flyfire.

Richieste legittime da parte nostra in quanto sappiamo i vari disagi che comportano tali ristrutturazioni per i lavoratori interessati (mobilità interna, eventuali periodi di Cigo ecc.) In virtù di tutto questo chiedere un incontro per avere le idee chiare ci sembra il minimo sindacale. Ci sentiamo in obbligo nei confronti dei lavoratori visto che li rappresentiamo, inoltre ci rendiamo conto dell’importanza che ha questo stabilimento per la nostra regione. Quindi riteniamo opportuno interessare anche le segreterie nazionali di categoria affinché accelerino sulla data per l’incontro sugli stabilimenti di meccaniche».