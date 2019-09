Termoli-Lesina, pubblicato l'avviso sul raddoppio ferroviario

TERMOLI. Raddoppio della linea ferroviaria Termoli-Lesina, si parte con la pubblicazione del progetto ai fini delle osservazioni. Si tratta di una infrastruttura strategica di interesse nazionale, propedeutica all’approvazione del progetto definitivo del II e III lotto “Termoli–Ripalta”.

Ricordiamo che in esito alle valutazioni effettuate si è dato corso alla soluzione proposta dalla Regione Molise che ha comportato una variante localizzativa del tracciato in prossimità del Comune di Campomarino con arretramento dello stesso rispetto alla costa; che la nuova soluzione progettuale interessa gli originari lotti funzionali II e III, unificati in un unico lotto (lotto II e III) di Km 24.9 tra Termoli e Ripalta; che l’intervento ha inizio al km 440+049 e termina al km 464+267 della linea storica e coinvolge per 15.5 km l’ambito della Regione Molise e 9.4 km l’ambito della Regione Puglia e, più precisamente, il territorio dei Comuni di Termoli e Campomarino in Provincia di Campobasso, e quello di Chieuti e Serracapriola in Provincia di Foggia; che l’intervento, dal km 440+042 al km 442+800, si sviluppa in uscita da Termoli in sostanziale affiancamento alla linea esistente come da progetto preliminare approvato, mentre la parte restante del tracciato, verso Ripalta, si sviluppa in variante con la realizzazione di una nuova linea a doppio binario con dismissione di quella storica; è prevista, inoltre, la soppressione delle attuali stazioni di Campomarino e di Chieuti e la realizzazione della nuova fermata di Campomarino; che Rfi S.p.A. in data 11 agosto 2003 ha incaricato la Società Italferr S.p.A. – Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – dell’espletamento delle attività finalizzate alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento volto alla approvazione dei progetti per la dichiarazione di pubblica utilità.

I soggetti interessati dalla realizzazione dell’intervento: che, per 60 giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, sono depositati per consultazione i seguenti elaborati del progetto definitivo dell’intervento sopra descritto: Relazione illustrativa delle parti variate; Piano particellare; Elenco delle ditte proprietarie come da intestazioni catastali; presso: l’Ufficio di Italferr S.p.A., Via Galati 87, Roma (previo appuntamento al numero telefonico 06.49752903 e 06.49759001 nei giorni da lunedì a giovedi dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00); la sede della Regione Molise, Assessorato Viabilità ed Infrastrutture – Dipartimento Servizi e Trasporti, Via Regina Elena 1, Campobasso (previo appuntamento al numero telefonico 0874.4291 nei giorni da lunedì a giovedi dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00); la sede della Regione Puglia, assessorato Infrastruttura e Mobilità – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Via Gentile 52, 70126 Bari (previo appuntamento al numero telefonico 080.5404302 nei giorni da lunedì a giovedi dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00); che, entro il termine perentorio sopra indicato, i proprietari degli immobili coinvolti dagli interventi ed ogni altro interessato avente diritto, possono presentare, le proprie osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. (ovvero tramite PEC all’indirizzo proc-aut-espro@legalmail.it) indirizzata alla sede legale della Società Italferr S.p.A., Via Vito Giuseppe Galati, 71 – 00155 Roma, al Responsabile della Unità Organizzativa Gestione Costruzioni competente per la relativa procedura; che le osservazioni pervenute nel termine di cui sopra saranno valutate, per le conseguenti determinazioni, da RFI S.p.A., quale soggetto aggiudicatore dell’intervento in questione.