Rilancio e dialogo con l'Europa, la ricetta sulla pesca per la Ministra Bellanova

TERMOLI. Manca poco più di una settimana alla ripresa dell'attività ittica nel tratto di mare dell'Adriatico compreso tra San Benedetto del Tronto e Termoli. Intanto, il mondo della pesca accoglie la nuova Ministra alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, «Dalla cooperazione del settore pesca i migliori auguri di buon lavoro al neo ministro Bellanova. Siamo certi che con la sua esperienza di governo e professionale saprà fare bene in un Dicastero strategico per l’economia italiana. Auspichiamo che il comparto ittico possa trovare spazi importanti nelle politiche ministeriali. La pesca italiana ha bisogno di interventi di rilancio e di un forte interlocutore in sede europea.

Molte le questioni aperte sul fronte nazionale e comunitario. Per rispondere al meglio alle esigenze delle imprese, il filo conduttore per un buon governo del settore deve puntare su una semplificazione normativa, una minor burocrazia e sul coinvolgimento degli operatori nei processi decisionali. La cornice di riferimento resta quella della piena sostenibilità economica e sociale, per una attività fortemente legata alle risorse naturali e all’alimentazione umana». Così l’Alleanza delle Cooperative pesca commenta la nomina del neo ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova.