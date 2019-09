Assunzioni nelle Ferrovie dello Stato, i bandi in scadenza a settembre

TERMOLI. Nuove offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato che ha presentato un piano assunzioni per il 2019 che prevede il reclutamento di 4mila persone e varie figure. Il tutto fa parte del piano industriale di Fs 2019-2023 che dovrebbe portare alla creazione di 15mila posti di lavoro diretti e altri 120mila con l’indotto nel giro di 5 anni.

Ferrovie dello Stato lavora con noi, le figure ricercate

Le figure ricercate daFerrovie dello Stato sono varie.

Le ricerche sono infatti rivolte a macchinisti, capitreno, addetti all’assistenza, manutentori, autisti di bus etc. E’ anche aperta la campagna per Addetti Manutenzione e Circolazione per Rfi. Ferrovie dello Stato da anche la possibilità di inviare un’autocandidatura che sarà inserita nel database aziendale. Solitamente, infatti, l’azienda cerca diplomati e laureati a vari livelli di carrieracon o senza esperienza anche per progetti di stage o contratti di apprendistato.

In questo momento sono aperte le selezioni per:

-Account Internazionale per Trenitalia a Roma. Si cerca un madrelingua cinese con conoscenza inglese, la candidatura va inviata entro l’8 settembre.

-Digital Customer Experience Manager per Nurgo SpA a Roma. Scadenza 10 settembre

-Operatori Specializzati Manutenzione Infrastruttura per RFI aAncona, Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. Candidature entro il 10 settembre

-Esperti in Sistemi e Dispositivi di Segnalamento Ferroviario per RFI a Roma con diploma tecnico

-Specialista Contenzioso Categoria Protetta a Roma, anche in questo caso c’è tempo fino al giorno 8 settembre

-Specialista Amministrativo Contabile Categoria Protetta a Milano, Bologna, Roma

-Specialista Innovazione Commerciale Categoria Protetta a Roma per laureati di 2° livello in Economia o Ingegneria. Scadenza 8 settembre.

-Specialista Energia ed Emissioni per Ferrovie dello Stato a Roma. scadenza 15 settembre

-Specialisti Gestione Operativa e Manutenzione per Metropark SpAa Roma e Napoli

Si cercano anche Specialista Budget e Reporting Categoria Protetta, Junior Controller Categoria Protetta a Roma.

Come inviare la candidatura

Tutti gli interessati possono inviare la loro candidatura alla pagina https://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html dove si trovano tutti i requisiti necessari per candidarsi e l’elenco completo delle offerte di lavoro.

In seguito i candidati con i requisiti adatti saranno contattati per interviste, colloqui e prove. (Fonte investireoggi.it).