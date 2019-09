Termina il fermo pesca, ma da lunedì scatta quello "tecnico": in mare solo per 3 giorni

TERMOLI. Ultimi ritocchi da parte di armatori ed equipaggio ai natanti da pesca che nella tarda serata di domenica riprenderanno il largo per l’attività ittica, ferma da Ferragosto.

Si torna a pescare, dunque, con la cessazione del cosiddetto fermo biologico.

Ufficialmente il periodo di stop imposto dal Ministero delle Politiche agricole termina oggi, ma come è noto nel weekend non si pesca.

Non tutti e 4 i giorni canonici dalla ripresa saranno fruibili, poiché dal 16 settembre entra in vigore un secondo periodo, il cosiddetto fermo tecnico. Pescherecci in mare tre giorni, con la scelta di comunicare il riposo supplementare.

A scelta dell’armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall’armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9, all’Autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale previa comunicazione all’Autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. Il periodo di attuazione delle misure tecniche successive all’interruzione temporanea sono da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24 novembre 2019.