Sevel, nuova turnazione a partire dal 7 ottobre

ATESSA. Le Rsa Fim-Uilm-Fism e Seve si sono riunite nella giornata di ieri per l'esame relativo alla modifica dello schema di turnazione con l'introduzione dei 12 turni:

"Nella giornata odierna si è tenuto il primo incontro con la Direzione sevel per l'avvio dell'esame congiunto per la modifica dello schema di turnazione di lavoro con l'introduzione dei 12 turni.



La Direzione aziendale ha motivato tale richiesta per soddisfare l'incremento produttivo dei veicoli commerciali, infatti la produzione per l'anno 2019 si dovrebbe attestare a circa 300.000 vetture, con le stesse prospettive anche per il 2020. Nel primo incontro si è cercato di capire l'impatto che potrebbe avere la nuova turnazione sui diversi profili presenti in sevel.

Per quanto riguarda i part-time, fino alla scadenza del contratto in essere rimarranno a svolgere la stessa turnazione attuale senza girare sulla giornata del sabato, alla scadenza del loro contratto, lo stesso verrà prorogato e inizieranno a girare anche nella giornata del sabato con riposo compensativo.

I turni fissi, il turno centrale e gli impiegati, avranno anche loro uno schema di turnazione che andrà dal lunedì al sabato con un giorno di riposo compensativo durante la settimana.

Nella stessa riunione è stato chiesto di valutare la modifica dei contratti staff leasig, weekendisti in full time sevel, in più di conoscere l'attuale situazione dei trasporti, eventuali problemi delle due regioni interessate e la definizione della possibilità di attuare come attuato per la manutenzione un abbonamento 5 x 6.

L'azienda ci ha detto che ha intenzione di iniziare la nuova turnazione a partire dal 7 Ottobre a tutto dicembre 2019, nei prossimi giorni seguiranno altri incontri per cercare di trovare soluzioni alle esigenze dei lavoratori e assemblee con i lavoratori."