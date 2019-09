I mercati del pesce fresco attendono il ritorno alla pesca

TERMOLI. Mancano solo poche ore e finalmente i banchi dei mercati del pesce a Termoli, sia quello di San Timoteo che in via Inghilterra, potranno rifornirsi del beneamato pesce fresco del nostro mare Adriatico, che dal 15 agosto al 13 settembre è stato in fermo biologico.

Pescherecci in mare dalla tarda serata di oggi.

Le imbarcazioni usciranno tre giorni alla settimana. Ieri mattina box al mercato di san Timoteo quasi tutti chiusi, solo chi si serve delle imbarcazioni della piccola pesca e il prodotto in pratica non gli è mai mancato, è riuscito a lavorare.

Tra qualche giorno, forse anche domani pomeriggio, le tavole dei termolesi torneranno a gustare il pescato fresco di giornata.