TERMOLI. Dopo un mese e anche più visti i giorni effettivi lasciati agli ormeggi, i pescherecci tornano protagonisti nel mare Adriatico.

Parliamo del tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Termoli, che ha osservato il periodo di fermo biologico.

Tra le 23 e le 23.30 tutte le imbarcazioni da pesca della flottiglia termolese, quella contrassegnata sul registro navale della Capitaneria di Porto con la sigla Tm, hanno preso il largo, per la prima battuta della nuova stagione ittica.

Febbrili i preparativi da parte di armatori ed equipaggi dei natanti che hanno lasciato il bacino marittimo del porto di Termoli uno alla volta, come in una processione notturna in fila indiana.

Ricordiamo che fino a novembre, per dieci settimane, dovranno osservare un turno di stop settimanale, per cui le giornate di attività ittica in alto mare saranno 3 e non 4, ma la pausa è a loro discrezione e sarà programmata anche tenendo conto delle condizioni meteo marine.

La partenza della flottiglia è stata seguita anche da diverse persone che si sono assiepate sulla sommità della scala a chiocciola che da piazza Bisceglie conduce al porto stesso.

In mare anche una motovedetta della Guardia costiera.

Termolionline ha seguito la ripartenza con una diretta Facebook.