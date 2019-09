TERMOLI. Maltempo sulla costa, pescherecci in fermo tecnico al porto di Termoli.

Siamo stati al porto dopo il risveglio rumoroso a base di tuoni, fulmini, lampi e acquazzone.

Agli ormeggi una buona fetta della flottiglia di motopescherecci per via del fermo tecnico che prevede l'uscita in mare di tre giorni a scelta degli armatori anche perché a parte il tempo le condizioni del mare erano navigabili.

Non tutti e 4 i giorni canonici dalla ripresa sono fruibili, poiché dal 16 settembre è entrato in vigore un secondo periodo, il cosiddetto fermo tecnico. Pescherecci in mare tre giorni, con la scelta di comunicare il riposo supplementare.

A scelta dell’armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall’armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9, all’Autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale previa comunicazione all’Autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. Il periodo di attuazione delle misure tecniche successive all’interruzione temporanea sono da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24 novembre 2019.