«Pesca a miglio zero volano di sviluppo»

TERMOLI. A ormai una settimana dalla fine del fermo biologico (nominalmente il 13 settembre) la Coldiretti rilancia la filiera corta anche nella pesca.

«Con la ripresa della pesca in Adriatico torna il pesce fresco a “miglio zero” anche sulle tavole dei molisani. A ricordarlo è Coldiretti Molise che, dopo il fermo biologico, scattato lo scorso 15 agosto, esprime soddisfazione per la ripresa dell’attività ittica anche della marineria molisana. “Con la marineria termolese – afferma Coldiretti Molise - da tempo intercorrono rapporti di franca collaborazione. Nello specifico con l’OP San Basso di Termoli, organizzazione di produttori della pesca, sono state attivate delle iniziative volte a valorizzare e promuovere il “miglio zero”, garanzia di genuinità e freschezza dei nostri prodotti di mare e di terra. In quest’ottica, Coldiretti Molise, Ue Coop, (Unione Europea delle Cooperative), gli Agriturismi di Terranostra, Campagna Amica e la stessa Op San Basso, furono protagonisti di una serata-evento, presso l’agriturismo “Guado Cannavina” di Capracotta. Da allora le occasioni di confronto tra la San Basso, oggi aderente a Campagna Amica, e Coldiretti Molise sono proseguite nella convinzione, più volte manifestata da Coldiretti, che l’attività della pesca, e l’indotto che essa muove, rappresenta un settore strategico per lo sviluppo economico non solo del Basso Molise ma dell’intera economia regionale”.



Pertanto, sulla scorta di tale convincimento, un nuovo appuntamento è previsto per mercoledì 25 settembre p.v. a Campomarino dove, presso l’agriturismo “Casetta Don Carlino”, si terrà una serata-evento voluta per sensibilizzare l’opinione pubblica sul consumo del pescato locale a miglio zero. L’evento rientra nell’ambito del Programma Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2017/2019 -annualità 2019 , ed è sostenuto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con Coldiretti Impresa Pesca. L’incontro a carattere divulgativo si concluderà con una degustazione a base di prodotti ittici a miglio zero e di mondo a km zero, preparati dall’Agrichef di Campagna Amica, Felice Amicone.