Vertenza Fis, la dirigenza convoca le parti sociali a poche ore dallo sciopero

TERMOLI. Era a rischio sciopero per la seconda volta in pochi mesi lo stabilimento Fis di Termoli, una delle tre realtà produttive chimiche che si trovano nel nucleo industriale. Le sigle Filctem-Cgil, la Femca-Cisl e la Uiltec, unitamente alla Rsu, «pur apprezzando le parziali apertura dell'azienda manifestate con il comunicato aziendale del 20 settembre procederanno per il mandato chiaro ricevuto nelle assemblee del 20 settembre 2019 dove sono emerse le seguenti criticità: abbiamo tutti ricevuto conferme da parte dell'azienda ai tavoli ufficiali alla fine del 2018 e fino al mese di marzo 2019 il premio di partecipazione riferito al mondo avrebbe portato risultato pari a quello del 2017.

Abbiamo verificato e dimostrato l'inaffidabilità dell'azienda a rispettare quanto scritto dall’azienda stessa su un foglio Excel con 4 scenari ipotizzati sul premio di partecipazione; si concordò con la Rsu di introdurre un ulteriore gradino di ingresso al premio per i nuovi assunti pari al 25% del risultato per ottenere un premio pieno riparametrato a 1400 dipendenti.

Il 25% c’è, il premio no, perché nel frattempo i dipendenti sono diventati 1.682.

Resta in piedi una gestione della materia sicurezza che non condividiamo e che va rapidamente monitorata e cambiata. La disponibilità dell'azienda a discuterne non può e non deve essere vista come una concessione, ma come un diritto, espressamente sancito dalla legge 81/2007.

Così come sugli inquadramenti contrattuali l'azienda deve attualizzare al più presto i vari profili sotto inquadrati, evitando che si mercanteggi sui diritti certi ed evitando soprattutto quella conflittualità legale che farebbe sicuramente ancora danni alle già precarie relazioni sindacali.

Per questi motivi e nel rispetto del mandato ricevuto dalle assemblee che con la schiacciante maggioranza del 78% dei presenti ci ha dato mandato a mettere su una protesta che non sia solo simbolica e che cioè non si limita a un solo giorno di sciopero, programmiamo le prime 8 ore di sciopero per il 27 settembre. Resta inteso che qualsiasi apertura dell'azienda a mettere sul tavolo con l'intento di risolvere il contenzioso sul premio di partecipazione 2018 e di tutti gli altri problemi irrisolti, vedrà la nostra disponibilità a sospendere, ma non annullare, la protesta in atto».

Nella mattinata di oggi, a poche ore dalla protesta, la dirigenza aziendale ha reso noto di voler incontrare le parti, domani alle 14. Per il momento, lo sciopero è stato annullato.