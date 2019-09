Fca, riunito l'esecutivo: ok alla proroga per l'uscita di 54 dipendenti

TERMOLI. «Si è riunito nella mattinata di oggi 26 settembre il Comitato esecutivo dello stabilimento Fca di Termoli tra le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccsl e la direzione aziendale,» fa sapere la Uilm Termoli. «È stata firmata la proroga per l’uscita volontaria di 54 dipendenti (42 operai e 12 impiegati). L’accordo, ricordiamo, prevede l’apertura di una procedura di esodo volontario incentivato, strutturato per consentire ai lavoratori uno scivolo pensionistico attraverso la Naspi e l’Ape aziendale.

Con questo accordo si sono create le condizioni per accompagnare i lavoratori all’uscita, in attesa della riconversione e dell’avvio dei nuovi prodotti così come annunciato dall’azienda lo scorso novembre».