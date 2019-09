«Rispettare i lavoratori della Fca per dare rispetto all'intero popolo molisano»

TERMOLI. Sul confronto di ieri alla Fca, è intervenuto il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo.

«Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra il comitato esecutivo, le segreterie territoriali con la direzione del personale Fca. Il tema di tale riunione riguarda il la proroga dell’accordo sulla Naspi (procedura di riduzione del personale) stipulato il 23-03-2019, con scadenza il 30 settembre 2019. L’azienda ha motivato che tale necessità è dovuta al fatto che non sono stati raggiunti gli obbiettivi preposti dall’accordo stesso e cioè all’uscita volontaria di circa 135 lavoratori. A tal proposito la richiesta dell’azienda consiste nel comunicare che ci sono ancora dei margini (circa 54 esuberi) per poter accedere a tali agevolazioni all’esodo fino alla fine del 2019.

Le organizzazioni sindacali responsabilmente hanno condiviso la volontà dell’azienda alla proroga dell’accordo in quanto può permettere ai lavoratori che ad oggi non hanno i requisiti di maturarli nei prossimi mesi. A seguito della comunicazione, è doveroso fare una riflessione in merito allo stato di salute dello stabilimento di Termoli. In questi ultimi tempi a seguito delle comunicazioni per alcuni reparti, del ricorso alla Cassa Integrazione (in particolare all’unità cambi C.520 e C.546), e quindi alla mobilità interna che l’azienda sta attuando per limitare il più possibile la messa in CIGO dei lavoratori, notiamo su diverse testate giornalistiche articoli firmati da sigle sindacali non presenti nello stabilimento votate a creare panico tra i lavoratori e non solo, affermando una eventuale prossima chiusura dello stabilimento molisano. La Fim rimanda al mittente tali affermazioni immaginando che non sanno quello che dicono, inoltre oggi per farsi pubblicità è più facile creare panico che affrontare i problemi reali che attualmente interessano ai lavoratori. La Fim da un po’ di tempo nei confronti della direzione aziendale ha palesato delle critiche in merito alla carenza di notizie dello stato dell’arte in cui verte la nostra realtà.

Siamo consapevoli che certe decisioni vengono prese dalla direzione generale ma, essere partecipi nell’affrontare il quotidiano ci permette di dare delle risposte immediate senza creare panico mitigando l’attuale stato che lo stabilimento sta attraversando. Ricordiamo sempre che i lavoratori di Termoli in questi anni con la loro disponibilità hanno permesso di attuare una flessibilità sul lavoro che spesso rasentava l’assurdo. Oggi possiamo affermare che, a pieno titolo, hanno contribuito allo sviluppo futuro della nostra realtà. Quindi ribadiamo che tutte le strategie che l’azienda attua devono mettere al primo posto i Lavoratori. Dare rispetto a questa gente significa dare rispetto all’intero popolo molisano».