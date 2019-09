TERMOLI. Sala congressi del circolo Vela a Termoli dedicata ai metalmeccanici ieri mattina. Si è riunito il Consiglio Territoriale della Uilm Termoli alla presenza del segretario nazionale Gianluca Ficco. E’ stata l’occasione per discutere della piattaforma per il rinnovo del Ccnl metalmeccanico e per fare il punto della situazione in merito al settore automotive.

Abbiamo intervistato sia l'esponente nazionale che il segretario territoriale Francesco Guida, entrambi fiduciosi per le sorti dello stabilimento di Rivolta del Re.