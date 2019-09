TERMOLI. Traspogood, Termoli 'sbarca' a Venezia.

Si è tenuto sabato a Venezia l'incontro sui trasporti intermodali. Il convegno europeo prevede l'incontro con più realtà nazionali per parlare, pianificare e studiare i trasporti sia di persone che di cose dall'Italia e per l'Italia. Che siano navi o pullman gli argomenti hanno abbracciato tutte le realtà presenti.

Tra tutti i nomi spicca quello di Domenico Guidotti, Ceo della Guidotti Ships e Gstravel che da alcuni anni ha intrapreso l'esperienza dei collegamenti con la Croazia.

"Sono stato onorato dell'invito e come relatore ho parlato della nostra esperienza in merito, dei nuovi progetti e delle grandi potenzialità che ha Termoli in questo settore".

Ha commentato così Guidotti che di questa esperienza ci ha raccontato alcuni dettagli : "Ci hanno presentato un nuovo software innovativo. Qualsiasi cosa bisogna trasportare il qualsiasi parte del mondo questo programma troverà la soluzione. Che sia un Tir, un pullman o una nave viene fuori il risultato migliore per garantire il trasporto nel miglior modo. E noi siamo stati invitati come Guidotti Ships e Gstravel e i collegamenti con la Croazia. Un successo per noi essere presenti ad un appuntamento così importante, al fianco di Jadroljnja che invece è il collegamento statale della Croazia". Termoli spicca a Venezia per la Croazia, per la professionalità di un nome che del mare ne ha fatto un lavoro professionale. Non sono mancati i ringraziamenti a tutto lo staff termolese e l'occhio puntato sulla regione Molise.

Un vero modo per far ripartire le sorti turistiche della Regione.