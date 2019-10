Giovane operaio morto a Cassino, sciopero di due ore alla Fca di Termoli

TERMOLI. Dopo la Fiom molisana, arriva anche la nota della segretaria regionale sulla morte bianca allo stabilimento Fca di Cassino. «Basta morti, vogliamo sicurezza sul lavoro.

Un lavoratore di quarant’anni è rimasto schiacciato da una pressa a freddo che si era bloccata. La Fiom nazionale si unisce al cordoglio ed esprime piena solidarietà alla famiglia. Continua la scia di incidenti mortali, determinati spesso dalle condizioni di lavoro. È ora di finirla. Serve un confronto sugli investimenti, sulla formazione e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessaria un’iniziativa del Governo per aumentare la prevenzione e i controlli con i servizi ispettivi, ormai sempre più in carenza anche di personale». Lo dichiarano in una nota congiunta Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive. Una tragedia inaccettabile in un luogo di lavoro. Tanto che la Fiom Abruzzo e Molise, la Fiom del Molise e le Rsa dello stabilimento Fca di Termoli esprimono cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima chiedendo ancora una volta alle imprese di mettere al primo posto la sicurezza e a tutte le istituzioni più vigilanza sul rispetto delle norme della sicurezza. La Fiom-Cgil Abruzzo e Molise proclama due ore di sciopero da articolarsi neglistabilimenti Fca, Sevel di Atessa, Magneti Marelli di Sulmona e Fca di Termoli. Nello stabilimento della Fca di Termoli lo sciopero avrà la seguente articolazione:

Primo turno di lavoro del 2 ottobre 2019 dalle ore 12.00 alle ore 14; secondo turno di lavoro del 2 ottobre 2019 dalle ore 20 alle ore 22; terzo turno di lavoro del 2 ottobre 2019 dalle ore 4 alle ore 6; turno centrale del 2 ottobre 2019 dalle ore 14:15 alle ore 16:15.