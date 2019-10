Reddito di cittadinanza: tutti i dati del Molise

MOLISE. Com’è noto, è stato definito ‘reddito di cittadinanza’ quel sussidio economico conferito alle famiglie in difficoltà voluto dall’M5s che ne ha fatto il proprio cavallo di battaglia. Secondo 'Il Sole 24 ore' le persone che stanno percependo questo sussidio dimorano in buona parte nel Meridione. Ed in tale area la Calabria è la regione che ne conta di più. In Trentino-Alto Adige, invece, sono appena quattro i comuni che danno un risultato superiore alla media nazionale. L'analisi parte dalla percentuale di coloro che, nel 2018, non hanno dichiarato un reddito sul totale dei residenti nella fascia di età ricompresa tra i 15 ed i 64 anni, aggiornato al 1° gennaio dello stesso anno. Il dato è stato elaborato incrociando i numeri del Ministero dell’Economia e quelli resi disponibili dall’Istat. Il risultato è stato la percentuale di disoccupati e inoccupati sul totale della popolazione presa in considerazione. È ovvio che, avendo calcolato gli occupati come coloro che hanno presentato una dichiarazione dei redditi, sono rimasti esclusi i lavoratori in nero. E del resto non esiste un censimento di tale ultima categoria.



Ciò posto, qual è la situazione in Molise? I comuni con la percentuale più alta sono San Biase (17,02%), Duronia (14,85%) e Campochiaro. In questi centri le persone che hanno ottenuto il sussidio sono il 13,30%. Poi c’è S. Elena Sannita (12,39%) e Molise (11,76%). Si tratta di piccoli agglomerati dove il tasso di disoccupazione è molto alto e, per ciò stesso, anche la condizione sociale ed economica delle famiglie supera i livelli medi. Tra le varie Comunità c'è un basso numero di persone che si pone fuori dal mercato del lavoro e che, per ciò stesso, ha ottenuto il reddito di cittadinanza (S. Angelo del Pesco, l'1,32%; Matrice e Capracotta, 2,03%; S. Pietro Avellana, 2,05%; Belmonte del Sannio, 2,72% e Montefalcone nel S., 2,84%). Nel capoluogo di regione l’aliquota delle persone poste fuori dal mercato del lavoro che hanno conseguito il reddito in questione è del 7,35%, quasi l'1% in più rispetto ad Isernia dove la percentuale è del 6,12%. A Larino invece il sussidio è stato percepito dal 7,42% ed in Agnone dal 3,36% dei residenti senza lavoro.

Secondo quanto pubblicato dall’Osservatorio sul reddito di cittadinanza, complessivamente sono state 1.460.463 le domande pervenute all’INPS, di cui 960.007 accolte, 90.812 tuttora in lavorazione e 409.644 respinte o cancellate. Numeri e risultati alla mano, il Governo dovrebbe stendere un velo pietoso su un cavallo di battaglia elettorale che ha disfatto qualcosa che funzionava (il Rei) in ragione di un progetto tanto ambizioso quanto utopistico rispetto ai mezzi tecnici e alle tempistiche previste. Lo stesso Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha spiegato che, per raggranellare un po’ di risorse per la Legge di bilancio e per le future riforme, è meglio tagliare il Reddito di cittadinanza che mettere mano alla Quota 100 in scadenza nel 2021. Si ricorderà che, secondo le stime di Luigi Di Maio, avrebbero dovuto essere almeno 3-5 milioni gli Italiani coinvolti mentre ad oggi sono circa 2, in parte perchè tanti indigenti sono rimasti fuori dai requisiti, in parte perchè si continua a preferire di rimanere nel sommerso in ragione di un sussidio giudicato troppo esiguo rispetto anche al precedente stato di cose ai tempi dei succitato Rei. Un quinto delle famiglie percepisce meno di 200 euro, ma - in media - si ricevono 450 euro. Le famiglie numerose arrivano a circa 600. Non sono numeri terribili, ma comunque ben lontani dalle stime e dalle aspettative (“Abbiamo vinto la povertà”). I grossi risparmi di spesa rispetto a quanto messo in bilancio per il Rdc potrebbero confluire nell’adeguamento della normativa volto a rendere possibile (nella pratica ad oggi non lo è) l’accesso anche agli stranieri, le cui domande sono al momento sospese per mancanza di documentazione, necessaria per ottenere il reddito di cittadinanza ma non ottenibile perchè non è mai stato emanato il decreto ministeriale che avrebbe dovuto stabilire i Paesi in cui è oggettivamente impossibile procurarselo. Riepilogando, in Molise sono state accolte 5.634 domande (0,6%), 351 sono tuttora in lavorazione e 2.272 sono state cancellate.