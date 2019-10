TERMOLI. Non c’è più traccia della protesta che la scorsa settimana ha reso complicato l’uscita in mare aperto per la flottiglia termolese.

Ieri sera, regolarmente, prima della mezzanotte, imbarcazioni iscritte al registro navale della Capitaneria di Porto di Termoli hanno mollato gli ormeggi e sono tornate a pescare al largo.

In precedenza, dieci marinerie della Puglia erano arrivate in porto a Termoli per chiedere, o meglio imporre, l'adesione dei pescatori ed armatori della città ad uno sciopero ad oltranza.

Chiedevano la modifica delle normative sulla pesca, adatta a operatori del nord Europa, ma non per gli operatori dell'Adriatico dove il pescato è di piccola taglia e, di conseguenza, è fuori norma. Il risultato sono continue multe e verbali e tanta burocrazia.

La marineria termolese aveva aderito allo sciopero, anche per evitare scontri coi colleghi pugliesi. La marineria di Termoli lamenta, inoltre, il mancato arrivo degli indennizzi del fermo biologico. Gli armatori attendono il pagamento degli ultimi tre anni mentre i pescatori due annualità.

Un’adesione che non era stata comunque totale, 5 pescherecci erano usciti anche la scorsa settimana.