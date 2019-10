«Molise Gam dipendente» e il Comitato di ex lavoratori dello Zuccherificio si scioglie

TERMOLI. Vertenze di serie A e vertenze di serie B. E’ quello che temono, anzi che subiscono, a loro dire, gli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise. A tre anni dalla chiusura dell’opificio saccarifero di contrada Pantano Basso, infatti, si sentono abbandonati, a tal punto da aver sciolto, di fatto, anche il comitato spontaneo che avevano creato per sostenere le loro azioni. Uno di loro, possiamo definirlo un quasi Don Chisciotte, a questo punto, ha voluto tuonare una volta ancora all’indirizzo della classe politica regionale.

«Sono un ex lavoratore dello Zuccherificio, vogliono farci cadere nel dimenticatoio. Il Molise ormai è Gam dipendente, si fanno i Consigli regionali monotematici per parlare di vertenza lavoro e si parla solo di Gam, si fanno trasmissioni e si parla solo di Gam, senti parlare le parti sociali, tranne qualche piccolo accenno alle altre vertenze e discorrono solo di Gam. Come mai?

La risposta è semplice, quell'azienda dopo ben sette anni di assistenza è diventata l'ago della bilancia, sia per la politica e le loro poltrone e sia per le tessere sindacali. Qui in Molise le altre realtà non esistono, Ittierre ma soprattutto lo Zuccherificio, ormai per la politica ed anche per i sindacati, sono solo dei fardelli ingombranti, da liberarsene al più presto. Il comitato da noi creato, ormai si è sciolto, io scrivo solo a nome mio, scusate se non mi firmo, ma a questo punto sono un po' come un Robinson Crusoe in attesa della prima nave che passa, per imbarcarmi e tornare alla realtà lavorativa, che questi anni non sto vivendo, appunto grazie alla politica e al menefreghismo dei sindacati.

Con essa la dignità di uomo. La gente è stufa delle chiacchiere e precariamente o lontano da casa, stiamo cercando di riavere quello che la politica ci ha sottratto. Però singolarmente ognuno di noi non si arrende ed abbiamo richiesto anche un consiglio monotematico al comune di Termoli, attraverso alcuni esponenti di opposizione».