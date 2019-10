Mobilità volontaria esterna per agenti di Polizia municipale: l'elenco degli ammessi

TERMOLI. Negli ultimi giorni diversi concorsi stanno giungendo al termine al Comune di Termoli. Tra questi, c’è stata l’approvazione dell’elenco degli ammessi relativi al bando sulla mobilità volontaria esterna per agenti di polizia municipale.

Con delibera di Giunta Comunale n. 282 del 30/11/2018 di approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, nell’annualità 2019 è stata prevista l'assunzione di personale di diversi profili e categorie; che è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis, comma 1 del D. Lgs.vo 165/2001, con nota n. 2347 del 15/01/2019, indirizzata all’Agenzia regionale Molise Lavoro e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Trascorsi i 60 giorni previsti dalla normativa, non avendo avuto riscontro, la procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis ha avuto esito negativo; che con determina dirigenziale n. 581 del 18 marzo 2019, sono stati approvati gli schemi di avviso per la mobilità volontaria per i profili individuati nell'annualità 2019;

Al bando di mobilità volontaria esterna per agenti di Polizia municipale, pubblicato nel sito internet dell'Ente e all'albo pretorio al n. 1489 e al n. 1689, per 30 giorni, fino al 20/04/2019 sono pervenute 17 domande;

Dall'esame istruttorio risultano accoglibili 16 in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

Questo l’elenco degli ammessi alla mobilità volontaria esterna per il profilo di agente di polizia municipale categoria C, a tempo pieno e indeterminato, come segue:

1 Accettulli Valerio, Comune di Manfredonia

2 Assogna Pierfrancesco, Comune di Montenero Di Bisaccia

3 Buonpensiero Maria Assunta, Comune di Zapponeta

4 Braccia Bruno, Comune di San Severo

5 Carbone Felice, Comune di Milano

6 Carducci Ivan, Roma Capitale

7 Console Emiliano, Comune di Cologno Monzese

8 Covatta Rosalba, Roma Capitale

9 Frezza Luigi, Comune di Milano

10 Goduti Maria Carmela, Comune di Milano

11 Mundi Ciro Antonio, Comune di Foggia

12 Perrone Michele Giuliano, Comune di Corato

13 Palladino Luigi, Comune di Foggia

14 Pizzi Donatella, Comune di Gissi

15 Polignone Tiziano Pasquale, Comune di Crema

16 Ronzitti Vladimiro, Comune di Vasto.