TERMOLI. Il vecchio stabilimento dello Zuccherificio del Molise è ancora in fase di smantellamento, come dimostrano le foto che associamo a questo articolo.

Una svendita per rottami, di beni mobili, da 1,5 milioni di euro, ma da quanto viene fuori dall’ex opificio saccarifero, probabilmente, l’acquirente riuscirà a ricavare una cifra diversa, la B. M.

Intanto, sullo sfondo resta la vertenza dei lavoratori licenziati a fine 2016, che non trova pace e sostegni da parte della Regione Molise, nonostante tante misure annunciate.

Di questo si discuterà venerdì pomeriggio, dalle 17.30, nella seduta monotematica del Consiglio comunale di Termoli, convocato su richiesta delle stesse maestranze in esubero da Movimento 5 Stelle e Rete della Sinistra termolese.

"Il lavoro in Molise e soprattutto in basso Molise è diventato sempre più una chimera, il MoVimento 5 Stelle e la consigliera Stumpo, consci del ruolo importante che la politica ha in questo così grave momento storico, hanno chiesto un consiglio monotematico sulla dimenticata situazione che vivono gli ex lavoratori dello zuccherificio del Molise.

L'intendimento chiaro ed inequivocabile è Quello di non far spegnere ulteriormente i riflettori sul disagio e sulle criticità che vivono i lavoratori e le famiglie di questi ultimi», si leggeva nella richiesta di convocazione dell’assise civica.

La convocazione è stata formalizzata questa mattina, nella conferenza dei capigruppo presieduta da Michele Marone.