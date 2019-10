Crisi d'impresa, in città commercialisti ed esperti contabili del Medio Adriatico

TERMOLI. Prende il via oggi presso la sede Unimol della cittadina adriatica un corso di formazione organizzato dalla Saf (Scuola di alta formazione Medioadriatico commercialistici), il corso di alta formazione di 200 ore si terrà ogni venerdì e durerà fino a dicembre 2020.

Il tema su cui verteranno gli incontri dei corsisti è Bilancio, Redazione, controllo e crisi d'impresa.

Ce ne ha parlato più dettagliatamente la presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino, Liliana Smargiassi, che ci ha ricevuti nel suo studio di Termoli: Come dice l’intestazione della locandina si tratta di un corso di alta formazione professionale riservata ai dottori commercialisti e organizzato dalla Saf, che è la scuola di alta formazione dei dottori commercialisti, abbraccia gli ordini professionali di Molise, Abruzzo e Marche che ha un complessivo di 6500 dottori commercialisti ed esperti contabili.

Questo corso viene fatto in un’ottica di futura specializzazione prevista per i dottori commercialisti nel momento in cui ci sarà la nostra revisione del nostro regolamento professionale si dovrebbe prevedere anche una sorta di specializzazione per i dottori commercialisti come succede per i medici, avvocati, tributaristi, penalisti, e così si vuole fare la stessa cosa per la nostra categoria, questi corsi hanno una durata molto lunga, sono infatti 200 ore. E’ indirizzato soprattutto a coloro che svolgono attività di revisione nelle aziende, sia come revisione legale che revisione volontaria e abbraccerà anche un argomento molto importante che è quello della crisi d'impresa considerando purtroppo il periodo non troppo positivo della nostra economia e diventa sempre più attuale purtroppo.

Ecco perché esprimiamo grande soddisfazione sul fatto chequesto corso si tenga a Termoli, i precedenti 3 corsi organizzati dalla Saf Medioadriatico, che ha sede a Pescara, si sono tenuti a Pescara, poi ad Ancona e l'ultimo a San Benedetto del Tronto, quindi per noi piccolo ordine del Molise nella fattispecie l'Ordine di Larino siamo molto onorati di poter ospitare questo corso qui a Termoli ringraziando anche l'Università del Molise, che ci ha dato la possibilità e l'ospitalità nelle struttura dove si svolgeranno le lezioni, attualmente si sono iscritti una trentina di partecipanti, però le iscrizioni sono ancora aperte, quindi ci aspettiamo altri iscritti.

La nostra professione è quella di far nascere l’azienda e di conseguenza mi piace pensare che la mia professione come professionista che vede nascere un'azienda, quindi dalla costituzione della società dai primi adempimenti, l'apertura della partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio e poi lo sviluppo. Purtroppo la crisi è la fine dell'impresa stessa anche se oggi ci sono una sorta di sistemi di allerta che possono fare in modo che l'impresa che se anche trova un momento di default, può comunque riprendersi e dopo un certo periodo magari tornare in bonis, è sicuramente un po' difficile, ma può succedere.

Io penso che se ci fossero meno lacci burocratici in Italia soprattutto per le piccole aziende tutto andrebbe sicuramente meglio, alcune volte sono proprio questi adempimenti burocratici che purtroppo sono identici sia per l'azienda grande che piccola, per questo che io ritengo proprio per colpa di questi adempimenti non ultimi i fiscali, che chi oggi decide di aprire un'impresa prima di tutto è uno coraggioso soprattutto nella nostra realtà, allo stesso tempo riesco comunque ad essere molto fiduciosa, penso che siamo riusciti a superare il periodo peggiore e auspico veramente che ci possa essere una ripresa soprattutto per il nostro Molise e tanto per smentire chi dice il contrario il nostro piccolo Molise esiste eccome e il fatto che sia stata scelta Termoli per i corsi di formazione così importanti, lo dimostra».