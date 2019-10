TERMOLI. Sono quasi 13mila le presenze in meno da un anno all’altro a Termoli.

Per carità, nulla di trascendentale, non è un tracollo, ma una tendenza negativa, quella sì. Le vacanze si accorciano e nonostante un aumento degli arrivi, ossia del singolo numero di turisti che vengono censiti nelle strutture ricettive, sia alberghiere che non, il numero delle presenze, ossia i pernottamenti, cartina di tornasole del volume di affari locale, è in calo, sensibile.

Nei primi 9 mesi dell’anno, da gennaio a settembre, siamo scesi a Termoli da 154.326 a 141.529.

Un dato che nonostante la diversa chiave di lettura data nella conferenza stampa ospitata dall’Azienda di soggiorno e turismo di Termoli in piazza Bega, non può far piacere a nessuno.

Certo, il calo è indotto da numerosi fattori, il risveglio del turismo mediterraneo in stand-by per un paio di stagioni a causa dell’allarme terrorismo, un trend generalizzato nel Paese, ma poco importa, le statistiche servono a fotografare la realtà.

A divulgare le cifre è stato il commissario dell’Aast Remo Di Giandomenico, affiancato dalla dottoressa Giovanna Sciulla, factotum dell’ente, e dagli assessori comunali alle Attività produttive Giuseppe Mottola e alla Cultura Michele Barile.

Volendo farci conquistare dal fascino del bicchiere mezzo pieno e non viceversa, gli arrivi sono aumentati da 44.874 a 48.251.

Radiografando i turisti, arrivano da ogni parte del globo, persino da Israele, Danimarca e Corea del Nord in discreto numero, così come a farla da padrone sono lombardi, campani, emiliani e piemontesi.

Sull’Aast, invece, poco da dire, il bilancio tranciato da 138mila euro a 90mila, nessun punto di contatto col piano strategico di sviluppo regionale, se non il materiale offerto per la stesura, e la Bit che all’orizzonte non si vede.

Ma la prossima settimana ci sarà un briefing per quanto attiene il salone dei Cral di Torino, dove è stata promossa Termoli assieme alla costa molisana.