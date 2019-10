Riforma della prescrizione, si solleva la protesta degli avvocati

LARINO. Una vera e propria arringa a difesa della categoria è quella offerta dall’avvocato Roberto D’Aloisio, presidente della Camera penale circondariale di Larino.

«Carissimi – dice rivolgendosi agli iscritti - facendo seguito alla comunicazione relativa alla l’astensione proclamata per l’intera settimana successiva alCongresso di Taormina delle Camere Penali Italiane, è il caso di rimarcare che la proclamata protesta chiama tutti i penalisti al massimo sforzo di attiva partecipazione. Il contrasto alla entrata in vigore della vergognosa riforma - di fatto abrogativa - della prescrizione dei reati dopo la sentenza di primo grado rappresenta per tutti noi un obiettivo tanto irrinunciabile quanto arduo, dati i tempi ed il contesto politico nel quale ci muoviamo. Al grido di allarme della Camere Penali hanno risposto tutte le altre realtà associative forensi, ed in particolare quelle ufficialmente accreditare presso il Cnf (Aiga, Uif, Aiaf, ect.),e lo stesso Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense, con atto del 2 ottobre scorso, ha deliberato di aderire all’invito formulato dalla Unione delle Camere Penali Italiane, a concorrere con l’intervento di propri rappresentanti, all’ organizzazione di manifestazioni di protesta su base territoriale, per il giorno 25.10.2019.

Alla luce di tale ampia adesione da parte di tutte le componenti della Avvocatura istituzionale ed associativa, si è valutata come necessaria la indizione della Assemblea della Camera Penale Circondariale di Larino, per il giorno 25.10.2019 alle ore 10.30 e seguenti, aperta a tutti gli iscritti e coninterventi di componenti di tutte le organizzazioni associative e istituzionali presenti nel Circondario di Larino e di Avvocati e Praticanti Abilitati che intendano fornire il proprio contributo.

Nell’indire dunque l’assemblea degli iscritti alla camera penale circondariale di Larino aperta a tutti gli iscrittiall’albo e al registro speciale dei praticanti abilitati nonché a tutti i componenti dell’avvocatura istituzionale e associativa attivinel circondario di Larino per il giorno 25.10.2019 alle ore 10.30 e seguenti per discutere sull’ ordine del giorno relativo alla riforma in atto in tema di prescrizione e altre criticità in materia penale ed eventuali determinazioni.

Desidero rivolgervI un’affettuosa, pressante sollecitazione a dare fondo ad ogni possibile iniziativa, volta soprattutto ad informare correttamentela pubblica opinione sui contenuti e sulle ragioni dellaprotesta in atto , che riguarda non certo gli avvocati, ma il diritto fondamentale di tutti i cittadini a non rimanere in balia della giustizia penale senza limiti temporali. e, quindi,veicolare efficacemente nei media e nella pubblica opinione il senso ed il valore di un istituto di civiltà giuridica quale quello della prescrizione dei reati, che è il solo rimedio ad un abuso del tempo da parte dello Stato e della sua potestà punitiva. Sarà d’uopo valutare, inoltre, la eventualitàdi coinvolgere altresì Magistratura ed Accademia nella riflessione e nella discussione su queste fondamentali tematiche.

Desidero inoltre portavi a conoscenza del fatto che la Giunta U.C.P.I. punta moltissimo proprio sulla mobilitazione territoriale, ben più che su quella nazionale. Mi permetto, pertanto, di sollecitare la più ampia partecipazione alla Assemblea del 25 ottobre, quale momento fondamentale per la adozione di determinazioni condivise nell’ ambito della intera Avvocatura».