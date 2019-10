Al tribunale di Larino l'assemblea annuale dell'ordine forense

LARINO. Settimana impegnativa per il mondo forense e giudiziario a Larino. Due le assemblee che metteranno a fuoco i problemi relativi all’organizzazione degli uffici giudiziari nel palazzo di piazza del Popolo e sulle riforme legislative. Stamani, dalle 10.30 si riunisce l’ordine degli avvocati di Larino.

«L'appuntamento cade in un momento particolarmente delicato per l'Avvocatura italiana – scrive il presidente Oreste Campopiano - anche in considerazione delle spesso discutibili e talvolta disorganiche riforme prospettate, sia con riferimento al processo penale che a quello civile. E' mia convinzione, condivisa dai componenti dell'Ordine, che questo delicato momento imponga a tutti noi una forte coesione ed una altrettanto forte presenza e capacita di mobilitazione. L'Assemblea degli iscritti costituisce occasione utile per informarVi sulle attività svolte dall'Ordine, ma soprattutto per raccogliere indicazioni, suggerimenti, critiche».

Campopiano ha voluto puntare sulla numerosa e fattiva presenza, ritenuta assolutamente indispensabile per fornire il contributo che darà stimolo, forza ed autorevolezza al Consiglio nelle attività a cui è chiamato.