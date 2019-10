TERMOLI. A più di tre anni dal referendum che ha sancito l’uscita dal Regno Unito dall’Unione Europea, tempi e modalità di realizzazione della Brexit restano ancora incerti. In assenza di un accordo di recesso, il Regno Unito dovrà attenersi alle regole e alle procedure doganali previste per i paesi extra-Ue. In questo caso le reazioni commerciali saranno disciplinate dalle norme generali dell’Omc, senza l’applicazione di preferenze. Le imprese italiane e degli altri Paesi dell’Unione dovranno quindi prepararsi a questa eventualità, nel caso non l’avessero già fatto.

Di questo si è discusso ieri pomeriggio, nel workshop organizzato dall’Ufficio delle Dogane di Campobasso alle 15.30 all'istituto Alberghiero di Termoli in collaborazione con l’ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino dal titolo “Brexit: implicazioni doganali per le aziende”, unitamente all’indicazione del link istituzionale dove è attiva una sezione, specificatamente dedicata alla Brexit.

Un incontro valido anche come aggiornamento professionale e che ha visto la partecipazione della presidente dell’Ordine Liliana Smargiassi, che ha introdotto i lavori, di Albino Mano e del direttore dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Campobasso, Giuseppe Ciccarelli, che abbiamo intervistato.