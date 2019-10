LARINO. «Ho registrato con piacere l'interessa manifestato dal Foro, sia per la consistente presenza di colleghi, sia per l'attenzione e la partecipazione al dibattito. E' un segnale di apprezzamento del lavoro svolto dal Consiglio dell'Ordine in questi primi mesi di mandato. Un segnale che ci conferisce autorevolezza e forza».

Con questa considerazione, l'avvocato Oreste Campopiano - presidente del Coa di Larino - commenta l'esito dell'assemblea annuale che si è tenuta ieri mattina al tribunale di Larino. Un'occasione per discutere della riforma della giustizia. «Le riforme proposte, spesso poco coordinate e parimenti spesse volte poco condivisibili, in materia sia penale che civile, devono indurre l'avvocatura italiana a una maggiore coesione e capacità di mobilitazione. Di qui la necessità di forte collaborazione tra gli Ordini, gli organismi nazionali e locali dell'avvocatura e soprattutto tra i colleghi, affinché non venga depresso il ruolo sociale e costituzionalmente garantito della professione forense».

Tre le direttrici disegnate da Campopiano nel corso della sua relazione, svolta rigorosamente a braccio, com'è nel suo stile di oratore, e che rappresentano i solchi nel quale si adoperano i componenti del direttivo: il recupero del rapporto di collaborazione tra avvocati e magistrati, sia del Tribunale che della Procura, nel reciproco rispetto dei ruoili di ciascuno. Così da rendere più efficiente e fluido il sistema giustizia; il forte richiamo al rispetto delle regole di deontologia tra colleghi e, infine, l'impegno profuso alla formazione con l'organizzazione di incontri di studio sulle tematiche più attuali, sia civili che penali.

«Il Consiglio dell'Ordine di Larino ritiene che la formazione sia il fulcro dell'attività istituzionale, poiché solo attraverso la conoscenza delle delicate problematiche e delle continue riforme e dei continui aggiornamenti degli istituti giuridici, si migliora la qualità della professione», riferisce Campopiano.

Inoltre, si è dibattuto in assemblea anche di aspetti pratici connessi alla funzionalità degli uffici; alla formazione dei difensori di ufficio, alla procedura di liquidazione delle parcelle per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, con l'opportunità di raccogliere indicazioni e suggerimento dalla platea nel dibattito che è seguito alle comunicazioni del segretario e tesoriere del Cdo.