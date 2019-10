Fca rompe il silenzio: in corso discussioni con Psa per creare un gruppo tra i leader mondiali

TERMOLI. L'indiscrezione lanciata dai media internazionali sulla possibile fusione o integrazione tra due gruppi che già condividono un progetto industriale importante sui furgoni, come quello di Sevel, è stata confermata oggi da una breve notiza della Fca.

«Notizie in merito ad una possibile operazione strategica: aseguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe Psa e il Gruppo Fca, Fiat Chrysler Automobiles N. V. conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità. Fca non ha al momento altro da aggiungere».

Scenari diversi dopo il no arrivato sul progetto che riguardava Renault-Nissan. Si tratta di due poli che si conoscono molto bene e non è la prima volta che i due player sono accostati per la realizzazione di una piattaforma societaria unica.